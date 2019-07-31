Алексей Федорченко станет художественным руководителем дебютного фильма Тамары Дондурей
Режиссер Алексей Федорченко займет пост художественного руководителя первого фильма Тамары Дондурей «Способ любви».
Картина основана на реальных событиях. Она расскажет об отношениях в семье, о взрослении и поиске своего пути.
— Наверняка фильм получится необычным, и именно это привлечет зрителей и международные фестивали. Мне будет интересно поработать, — приводит слова Федорченко РИА Новости.
Режиссер Тамара Дондурей поделилась, что сценарий был создан после того, как не стало ее отца, киноведа Даниила Дондурея. Она добавляет, что картина даст зрителям возможность понять, как принять свое прошлое и будущее.
Уточняется, что создатели картины уже разрабатывают стратегию продвижения на зарубежном рынке. Так, фильм был представлен в секции Venice Gap-Financing Market Венецианского кинорынка.
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