Футболист Андрей Соломатин рассказал, как воспитать будущих чемпионов

Корреспондент «Вечерки» побывал в футбольной школе Андрея Соломатина, где узнал, как вырастить чемпионов.

Неприметный дворик в стороне от Ленинского проспекта. Офисное здание, в утробе которого прячется настоящий футбольный манеж. По его изумрудному газону бегают мальчишки в красных футболках с эмблемой футбольной школы Андрея Соломатина. Но не просто «пинают мяч», а передвигаются по полю вполне осознанно.

Их тренер, Андрей Соломатин, играет в воротах и одновременно руководит игрой своих юных подопечных. Закончив очередную тренировку и немного отдышавшись, известный футболист рассказал, почему решил заняться тренерской работой с детьми.

— Нам очень повезло, что открытие нашей школы совпало с окончанием чемпионата мира по футболу в России. Многие дети, посмотрев, как можно играть в большой футбол, по-настоящему загорелись, — рассказывает Соломатин. — Многие захотели стать новыми Акинфеевыми, Головиными, Дзюбами.

Мимо нас пробежала ватага мальчишек. Увернувшись от родительских объятий, они шумной толпой, а точнее командой, скрылись в раздевалке.

Глядя им вслед, бывший футболист сборной России объясняет:

— Во время занятий есть место и шуткам, но все-таки дисциплина на первом месте. По-другому с детьми нельзя. Родители футболистов подходят к тренеру, благодарят за занятия, будто до седьмого пота он гонял их самих.

— Главная проблема — переход от футбола детско-юношеского к профессиональному, — продолжает Соломатин. — У нас на этом этапе пропадает много перспективных футболистов, которые в будущем могли бы стать крепкими профессионалами.

Один за другим из раздевалки выходят мальчишки, уже в «гражданском».

Рукопожатие с тренером, последние наставления, и будущие чемпионы идут отдыхать.

До следующей тренировки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Семенников, депутат Московской городской думы и член президиума Московской федерации футбола:

— Пространств для занятий футболом в столице становится все больше. Растет и число спортшкол в Москве. Можно только приветствовать такие начинания. Важно, чтобы любители футбола всегда имели возможность сыграть в любимую игру.

СПРАВКА

Тренер Андрей Соломатин родился 9 сентября 1975 года в Москве. Воспитанник детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба «Торпедо» (Москва). Выступал на позиции центрального защитника столичных футбольных клубов «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо».Чемпион России 2003 года. Участник чемпионата мира — 2002 в Японии и Корее в составе сборной России. В мае 2018 года открыл футбольную школу.

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