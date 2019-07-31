Среда 31 июля , 18:07
Пасмурно + 14 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Фотогалерея

15 главных событий июля в фотографиях

 31 июля 2019

ГУМ-Авторалли

29 июля

Фестиваль «Русское поле»

22 июля

Шествие по Старому Арбату в рамках дней Японии в Москве

16 июля

Ночная репетиция парада трамваев

12 июля

VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019

11 июля

Старт автомобильной экспедиции «Зов предков»

10 июля

78-я годовщина Московского народного ополчения

2 июля

Первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC

1 июля
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Ольга Кузьмина

Максим Галкин – против всех

Михаил Виноградов

Мы можем зайти к королеве за солью...

Анатолий Сидоров

Автомобилисты почему-то уверены, что город им должен...

Никита Миронов

Артемий Лебедев снова удивил

Ирина Алкснис

Попаданцы рвутся в 90-е

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Время путешествия

Александр Лосото

Не здоровья для, а страховки ради

Никита Камзин

Рано хороните российский сериал «Чернобыль»...

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER