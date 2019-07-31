День железнодорожника отметят флешмобом на Белорусском вокзале
Студенческие отряды 1 августа проведут на площади Белорусского вокзала танцевальный флешмоб. Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня железнодорожника.
Перед пассажирами и просто посетителями Белорусского вокзала выступят студенты, которые летом работают проводниками в поездах дальнего следования.
Как сообщается на официальном сайте РЖД, ребята сначала исполнят для собравшихся танцевальный номер. После этого начнется исполнение песен под гитару.
Добавим, что в последнее время практика по привлечению студентов к работе в поездах набирает популярность. Этим летом девять тысяч обучающихся в высших и среднеспециальных учебных заведениях из 54 регионов России будут работать проводниками. Каждый из них получит профессию.
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