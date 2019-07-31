Дуэль на курбелях и клещах: как в Москве выбирали лучшего дежурного по станции

Финалу предшествовал отборочный этап, во время которого дежурные со всех линий демонстрировали свое умение переводить вручную стрелки с помощью специальной рукоятки — курбеля, навыки работы на станциях с оборотными тупиками, куда может уйти поезд с линии. Несмотря на волнение перед финалом, все участники выглядели очень достойно.

Первой частью финала стал теоретический конкурс, который проходит по схеме игры «Кто хочет стать миллионером?» — вопрос и несколько вариантов ответа. Дежурные должны были сказать, что означают различные сигналы, узнать станции по фотографиям.

А станций много, и с каждым годом открывается все больше! Поддержать участников пришли коллеги, азартно болевшие за своих. После каждого объявления результатов испытаний зал оглашался радостными восклицаниями.

— Урааа! Света! Молодец!

— Аня! Давай!

И вот наконец практический этап. Участники с помощью диэлектрических клещей должны были поднять упавшие предметы с пола, как если бы пассажиры уронили их с платформы.

Обувь, сумки, книги, телефоны — конкурсанты доказали, что им под силу поднять любой предмет. Первое место в итоге заняла Светлана Дорохова — дежурная по станции «Орехово».

— Я участвую в конкурсе впервые. Перед соревнованиями повторяла материал, запоминала станции. Самое главное в нашей работе — в нужный момент собраться и все правильно сделать, — поделилась победительница.

Поддержать чемпиона прибыл ее руководитель, Евгений Исаев.

— Я ничуть не удивился, когда Светлана заняла первое место. Она отличный специалист, на сто процентов заслуживающий звание лучшего дежурного по станции, — отметил он.

Знаете ли вы, что...

чаще всего в руках дежурного по станции оказывается не курбель, а сигнальный диск. Среди сотрудников метро есть своя примета — никогда не класть его красной стороной кверху.

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