Женаты ... на работе

Между карьерой и семьей россияне все чаще выбирают карьеру. Так показал недавно проведенный опрос. В наших сегодняшних реалиях странно было бы по-другому.

Даже не сомневаюсь, что за просто «рай в шалаше» сегодня не проголосуют и самые свободолюбивые граждане, которые без определенного места жительства. Успешность, престиж, деньги, достигнутый комфорт — вот главные ориентиры здорового большинства. Чтобы их достигнуть, восьмичасового рабочего дня не хватает.

А кому-то без напряга даже просто «удержаться на плаву» не получается. Жесткая конкуренция капиталистического строя — а мы давно и в полной мере в нем живем — никому не позволяет расслабиться. Заботливые родители учат своих детишек «не щелкать клювом» чуть ли не с первых шатких шажков. И, как это ни печально, успешная карьера, напряженная работа (первое без второго практически исключается) все чаще вытесняют из нашей жизни спокойные семейные отношения.

О теплом семейном вечере, возвращаясь домой после не всегда утомительного восьмичасового рабочего дня, было принято думать в былые времена. Мне повезло испытать на себе трудовой режим и на советском, далеко не убыточном, предприятии, и в постперестроечном пространстве нескольких негосударственных учреждений.

Признаюсь, иногда за время советского обеда я успевала не только обежать все интересные для меня магазины, но и насладиться просмотром фильма в каком-нибудь кинотеатре, расположенном невдалеке (это происходило в очень юном возрасте, не судите строго). Зато с приближением к 90-м годам из-под моих пяток буквально посыпались искры. Чтобы вырвать приз из рук госпожи-удачи — хорошую работу с приличной зарплатой и, соответственно, способностью себя достойно обеспечивать — пришлось заметно ускорить ритм собственной жизни. Я не ратую за советский «застой». Там хватало примеров и вполне динамичной трудовой деятельности.

Работа не волк, работа хуже Фото: www.mos.ru

Можно вспомнить хотя бы всеми любимый фильм «Москва слезам не верит». Только вкалывая на заводе и в институте с утра до ночи, главная героиня Катя Тихомирова достигла признания и успеха. А что все это время делала ее дочь Саша? Ела концентраты, воспитывалась в круглосуточном садике и на школьной продленке...

То есть в Советском Союзе некоторые индивидуумы тоже умудрялись поддаваться настроениям капитализма. И все же тогда стабильности и гарантий для всех было гораздо больше. Сегодня же иначе, чем бегом, жить нормально не получается. Иначе просто затопчут, заменят, забудут...

Или вот еще вспоминается пример жизни телеведущей Валентины Михайловны Леонтьевой. О трагедии ее взаимоотношений с сыном не раз говорилось. Сын не простил маме ее работу. Он ее ревновал к другим многим тысячам детей, для которых она успевала жить. А для него, как он считал, она не жила. Да, для советского времени такие примеры выглядели, конечно, редким исключением. Сегодня же родители, приходящие домой лишь спать, — это, скорее, правило, а не исключение (и мне, увы, такой график жизни давно уже знаком не понаслышке).

Так что же удивляться тому, что подрастающее поколение, хлебнувшее фактического сиротства, не сильно стремится обзаводиться семьей?! Женат на работе, замужем за работой... Шутка ли? Да нет, давно суровая реальность.

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