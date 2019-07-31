Авто в мешке: эксперт дал советы по выбору подержанного автомобиля

В период лета многие москвичи приглядываются к подержанным автомобилям. Как не попасть в сложную ситуацию? Ведь покупка старой машины — всегда лотерея: может быть, повезет, а может, и нет. Для понимания процесса корреспондент «Вечерней Москвы» поехал с автоэкспертом Тимуром Семеновым и осмотрел несколько экземпляров.

— Я получил два технических образования и долгое время проработал в автосервисе компании VAG, кое-чему научился и с удовольствием расскажу несколько простых правил по выбору автомобилей, — сказал Тимур Семенов при встрече.

По его словам, предложений на рынке множество. Но часть можно смело отсеивать уже при обзвоне. Благодаря более четкой политике интернет-площадок откровенный хлам легко вычислить: уже в объявлениях выявляются несоответствия. Указана мощность двигателя другая, не совпадает количество владельцев авто. И если на четко заданные вопросы продавец начинает юлить, лучше даже и не тратить время.

И вот по объявлению вроде бы найдет замечательный «Хюндай Солярис». Белоснежный. Годовалый. Пробег — всего 10 тысяч. Но Тимур неумолим: каждую машину нужно проверять как минимум по двум базам — обе они открыты — ГИБДД и ФССП. Забиваем госномер машины в базу, и... белоснежный «Солярис» оказывается под арестом. Купить такую машину можно, но ездить на ней — увы, нет.

— Только после уплаты штрафа и судебных издержек по исполнительному производству счастливый обладатель может на ней кататься. А так — да, машина в собственности, но выезжать на дорогу нельзя, — объяснил Тимур.

Другая машина — такая же белая, но уже «Шкода Йети». По базам — абсолютно нормальный автомобиль. Машине три года, пробег — 36 тысяч. Решаем выезжать.

Продавец оказывается не собственником, а посредником. Это уже минус. Тимур спрашивает, была ли в авариях машина. Посредник клянется, что нет. Тогда Тимур подводит меня к переду авто и обращает внимание, что зазоры между капотом и крылом у машины разные. После открытия капота все становится ясно: на болтах крыла с одной стороны — свежая краска. Значит, его меняли.

Приглядевшись к фарам, Тимур проводит салфеткой по стеклу — она становится жирной. Зачем это? Оказывается, если старые потускневшие фары сбрызнуть WD-40 или другой жидкостью, они на короткое время засияют, но когда жидкость высохнет, то снова станут мутными.

Беглый взгляд на шины — и лицо Тимура искажает гримаса ужаса. Все четыре колеса разные. Это грубейшее нарушение правил: нужно иметь все четыре колеса с одинаковым рисунком протектора, или, по крайней мере, на каждой оси они должны быть одинаковыми, иначе при торможении из-за разного сцепления с дорогой такую машину просто занесет, даже если асфальт будет сухим и чистым.

Двигатель «Шкоды» подозрительно чист. Его тщательно помыли перед продажей. Тимур достает из кармана специальный маленький прибор — толщинометр. Им измеряют толщину лакокрасочного слоя. При заводской покраске весь кузов машины имеет толщину около 100 микрон. Прислоненный к одной из чашек передних стоек приборчик показывает 200 микрон. Значит, тут не обошлось без ремонта. Заглянем в салон?

Педали «Шкоды» сильно вытерты. Тимур поднимает защитный коврик под рулем, и мы видим сильные углубления от пяток водителя. В лупу дотошный эксперт осматривает переднюю панель — видно, что она стоит не на заводских местах. Включив зажигание, Тимур пробует включить-выключить подушки безопасности, однако сигнальная лампочка никак не реагирует. «Это плохой знак!» — объясняет мне эксперт. После Тимур обходит всю машину по кругу, и толщинометр выдает все 260 микрон на задних крыльях, а в районе арок задних колес вообще перестает работать.

Понурый посредник уже чует, что сделка не состоится. Вердикт Тимура неутешителен. Эта белоснежная «Шкода» побывала в серьезной аварии: весь ее кузов перекрашен, работоспособность подушек безопасности неизвестна. Скорее всего, они «выстрелили», а их датчики просто заглушили. То есть безопасности в салоне нет. Передняя стойка крыла выкрашена, а неравномерные зазоры по всему периметру указывают, что авария была серьезной.

— Пробег этой машины занижен раза в три. Об этом говорят затертые педали. Машина прошла явно больше 100 тысяч километров. Пробег ее «скручен» умельцами. Во Франции за это — уголовная ответственность, а у нас на заборах висят объявления о предоставлении такой услуги, — возмущается Тимур. По его словам, если купить такое авто, то через год следы ремонта будут заметны по обильной ржавчине. Но самое опасное — поведение такой машины при наезде в яму на скорости непредсказуемо.

— У нее запросто может отвалится стойка с амортизатором, — резюмирует эксперт.

Тимур пытается закрыть водительскую дверь, но она не закрывается. Расстаемся без сожаления. Несолоно хлебавши посредник-продавец садится за руль, раза три хлопает дверью, которая не закрывается, и уезжает, обдав нас белым дымом из выхлопной трубы.

— Такой дым говорит о том, что двигатель перегрели, в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость. Нужен еще и ремонт двигателя, — подметил Тимур.

А как определить идеальную подержанную машину? По мнению Тимура Семенова, такой автомобиль имеет до 60 тысяч километров пробега, не был в авариях и не изобилует электроникой.

— В электронике есть такое понятие — «плавающий дефект». То есть неисправность, то ее нет. На ее поиски уходит много времени у мастеров и много денег у клиента.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Машина мечты не должна быть белого цвета. По наблюдениям Тимура, белая эмаль — самая дешевая и быстро слезает.

— Хороший автомобиль — новый автомобиль. У него есть гарантия, а у владельца — уверенность, что кота в мешке он не приобрел, — заключает Тимур, и мы едем смотреть еще одно подержанное авто.

В этот раз его выбор пал на «Хонду CRV» 1999 года. По объявлению — третий владелец, пробег — 210 000 км. Приезжаем. Владелец реальный. Честно показывает нам все чеки регламентных работ. Двигатель не очень грязный, но и не сияет подозрительным блеском, опытный глаз Тимура видит, где подтекают патрубки, а где они нормальные. Толщинометр показывает везде 100 микрон — машина не перекрашивалась. Следы ржавчины на всех дверях, но зазоры в норме.

— Бывает и так, что машину специально красят «под толщиномер», особенно если это престижная марка. Тут нужно доверять еще и собственному глазу: заводскую покраску воспроизвести невозможно, а ремонт выдают мелкие пылинки, застрявшие в краске, — делится секретом Тимур.

Более детальный осмотр нужно проводить уже в автосервисе, поднимая машину на подъемник, замеряя компрессию в цилиндрах, работу тормозов. Все это — тоже предмет для торга. А как понять, не угнанная ли это машина?

— Помогает метод сравнения баз. Часто на угнанных авто перебивают номера — 1 меняют на 4, 6 на 8. Но при сравнении заводских каталогов легко выяснить, что, к примеру, зеленого форда в такой комплектации и с таким номером никогда не существовало, значит, история происхождения машины темна. И от нее лучше отказаться. Сейчас, когда введут электронные документы на машины, это станет проще, а криминальному элементу — сложнее. В случае с «Хондой» все соответствует — и комплектация, и цвет, и даже износ соответствует пробегу. Так что старый японский автомобиль еще послужит, — заверил Тимур.

Он добавил, что обязательно нужно заехать к официальному дилеру и сделать диагностику. Сейчас на машину у дилера будет полная информация вплоть до того, какие элементы когда были заменены. Где-то эту информацию дают за деньги, где-то — бесплатно. А уточнить пробег, скажем, у «Шкоды» с коробкой передач ДСГ (даже при скрученном пробеге) можно — он хранится в памяти чипа коробки передач.

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