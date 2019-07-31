Почему на такси дешевле

Исследование банка HSBC показало, что россиянам, проезжающим менее 5388 километров в год, дешевле ездить на такси, чем купить личный автомобиль и им пользоваться.

Аналитики пояснили: покупка машины для нашего человека с его зарплатой — удовольствие достаточно дорогое. А поездки на такси — довольно дешевое. По данным HSBC, в России цена поездки на такси в среднем на 75 процентов меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30 процентов ниже.

Таксомоторы в Москве и правда стали дешевыми. В городе — более 55 тысяч легальных таксистов, конкуренция запредельная. Поэтому и «мотор» приезжает в среднем через пять минут после вызова, и тарифы адекватные. В 2018 году средняя стоимость поездки была 455 рублей. Средняя стоимость километра — всего 44 рубля. Согласитесь, это немного.

А теперь о личных авто. Согласно данным исследования Высшей школы экономики, горожане, относящие себя к среднему классу, 17 процентов своих доходов тратят на еду. А 20 процентов на... автомобиль. Мы на машину тратим больше, чем на продукты! Почему так много?! Все просто: примерно 2/3 всех покупаемых в Москве автомобилей берутся в кредит.

Такси дешевеет год от года Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Поэтому в стоимость автомобиля входит обслуживание кредита. Добавим сюда покупку бензина, ОСАГО или каско, автомойку, техническое обслуживание, плату за парковку, штрафы, мелкий и крупный ремонт. Да автомобиль — это просто разорение! Даже небольшая, среднего класса иномарка «съедает» в месяц как минимум 20 тысяч рублей. Если вспомнить, что сама она тоже денег стоит, и включить ее цену в общую стоимость владения, становится совершенно очевидно: на такси дешевле. Особенно если учесть, что большинство поездок на личной машине по городу — никак не необходимость.

Около 80 процентов москвичей сегодня живут в шаговой доступности от метро. Да и офисы, в которых большинство работает, как правило, рядом со станцией подземки. Сегодня пользоваться машиной каждый день — нелогично. Автомобиль в Москве нужен разве что для субботней закупки продуктов. Да и то не факт. Моей семье, например, хватает сетевых продуктовых у дома. Тратить половину выходного для поездки в гипермаркет за МКАД — просто жалко!

Я много общался с экспертами по транспорту, и все утверждают одно: уровень автомобилизации в развитых странах снижается. Личный автомобиль становится анахронизмом, устаревшей игрушкой середины ХХ века. Есть такси, каршеринг, метро, велосипед, электросамокат, удобные городские электрички. Современный город выдавливает автомобили, они просто перестают в него вписываться.

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