Стало известно, почему опасно переезжать во время беременности

Переезд во время беременности несет большие риски для еще неродившегося ребенка. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета.

Они провели исследование, в ходе которого изучили случаи рождения примерно 150 тысяч детей в США. Выяснилось, что дети женщин, которые переезжали в первые три месяца, имели плохие медицинские показатели. Эти малыши на 37 процентов чаще рождались с низким весом. Кроме того, преждевременные роды у переезжавших женщин случались на 42 процента чаще, чем у мам, которые оставались на месте. Данные факторы могут вызвать осложнения и ухудшения здоровья у детей в более старшем возрасте.

Причиной таких серьезных проблем считаются стресс и физическое напряжение, которые будущая мама испытывает во время переезда.

— Независимо от того, вызвано ли отрицательное воздействие стрессом от самого движения во время переезда, наблюдающий врач должен знать о таких планах, — рассказала ведущий исследователь Джулия Бонд.

Ученые пришли к выводу, что если переезд неизбежен, то беременной женщине следует уделять больше внимания отдыху, пишет The Sun.

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