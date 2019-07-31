Британец провел самое короткое время под стражей за всю историю страны
• 19:46 • 31 июля 2019
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Суд приговорил мужчину к 80 часам исправительных работ
Фото: ГСУ СК России по Москве
Жителя Великобритании Шейну Дженкинсу отправили под стражу на самый короткий срок в истории страны. Об этом сообщает The Independent.
Мужчина под действием алкоголя разбил метлой окно бывшей возлюбленной, напал на двоих полицейских и скрылся с места происшествия.
Правоохранительным органам удалось задержать 23-летнего молодого человека. Его посадили в тюрьму на 50 минут.
Шейн Дженкинс извинился за свое поведение перед девушкой и офицерами полиции и сообщил, что сожалеет о содеянном.
В результате суд приговорил мужчину к 80 часам исправительных работ.
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