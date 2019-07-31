Москвич Илья Шикшин стал чемпионом мира по го

В личном первенстве на чемпионате мира по игре го москвич Илья Шикшин занял первое место. Как сообщил «Вечерней Москве» чемпион России по го 2013 и 2018 годов, гроссмейстер, двукратный чемпион Европы в командном зачете, президент Московской федерации го Тимур Санкин, в этом году между участниками разразилась настоящая баталия.

— К сожалению, в командном зачете сборная России заняла пусть почетное, но второе место, уступив игрокам из Франции. А вот в личном первенстве москвич Илья Шикшин в ходе пятичасовой битвы победил участника с Украины с минимальным перевесом — всего пол-очка, — сообщил Тимур Санкин.

По его словам, победа в личном зачете чемпионата мира — очень важный результат, особенно если учитывать, насколько возросла конкуренция. Наши поздравления адресованы не только Илье, но и его отцу, заслуженному тренеру России по го Валерию Шикшину, а также всем российским любителям этой игры!

Победа далась нелегко, в решающей партии до самого последнего хода никто не мог с уверенностью сказать, на чьей стороне окажется перевес. Что такое пол-очка? Это концентрированное выражение того многолетнего труда, который в шестой раз привел Илью к титулу чемпиона мира. Еще раз поздравляем и желаем дальнейших спортивных успехов.

СПРАВКА

Го — логическая игра, которую изобрели в Древнем Китае. По разным оценкам, возраст ее составляет от двух до пяти тысяч лет. Мировую популярность го получила в 20 веке. В настоящий момент является одной из самых популярных настольных игр по числу тех, кто ею увлекается и занимается профессионально. Принять участие в партии могут максимум два человека. Цель — огородить на поле большую территорию, чем соперник, используя специальные фигуры — «камни».

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