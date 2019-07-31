Дмитрий Медведев посетит Читу и Сахалин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Читу и Южно-Сахалинск первого и второго августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Первого августа председатель правительства проведет в Чите проведет в Чите совещание по вопросу развития Забайкальского края, а также осмотрит ряд социальных объектов города. Кроме того, он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
— В тот же день в Южно-Сахалинске Медведев встретится с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, — добавляется в сообщении.
Второго августа в Сахалинской области премьер-министр проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. Помимо этого, он осмотрит социальные и инфраструктурные объекты региона, пишет РИА Новости.
Напомним: ранее Дмитрий Медведев поручил подготовить подготовить ему предложения по созданию лесопожарных центров для ликвидации пожаров в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
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