Столица ищет добросовестных подрядчиков и поставщиков
Публичные представления закупок, уже традиционно проходящие каждую среду в столичной Торгово-промышленной палате, в этот раз были посвящены сразу нескольким ключевым областям городской жизни.
В этом году планируется проведение комплексного благоустройства трех районов Северо-Восточного административного округа — Бибирева, Отрадного и Лианозова.
Победитель электронного аукциона получит право обустроить более 30 тысяч квадратных метров газона.
— Общая площадь территории, на которой пройдут работы по благоустройству, составляет четыре гектара, — уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Будут отремонтированы и заменены более 14,5 тысячи квадратных метров асфальта, пять тысяч погонных метров бордюра, установлены сотни малых архитектурных форм: лавочек, урн, уличных светильников.
Осень вернется в Москву уже через месяц, а значит, подготовка коммунальных служб столицы к осенне-зимнему сезону уже идет полным ходом.
Свыше 2500 единиц коммунальной дорожной техники: тракторов, ремонтной техники, многофункциональных машин — пройдут плановое сервисное обслуживание и ремонт перед началом осенне-зимнего сезона.
— Ответственность за готовность техники будет возложена на победителя электронного аукциона, — заявил Дегтев.
Данная закупка должна обеспечить полное техническое обслуживание коммунальной техники в течение всего «холодного» сезона в 30 районах, расположенных в Северном, Западном, Южном и Северо-Западном административных округах столицы.
Приняли участие в публичных представлениях закупочных процедур и заказчики из Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Победителю электронных торгов предстоит проанализировать более трех тысяч гектаров для определения самой большой охраняемой природной территории города — Москворецкого парка.
— Учитывая специфику будущих работ, в качестве способа определения победителя выбран электронный конкурс, — отметил Дегтев.
31 июля в Московской торгово-промышленной палате также были представлены закупки 320 остановочных пунктов и 26 информационных табло нового формата, а также 110 туристических автобусов для ГУП «Мосгортранс».
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