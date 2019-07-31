Замдиректора школы в Пермском крае, где от голода умерла девочка, пойдет под суд
Следствие собрало достаточную доказательственную базу по делу в отношении бывшего заместителя школы № 3 в Краснокамске Пермского края. Ранее здесь из-за халатности завуча погибла ученица. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Отмечается, что в период с марта по июль прошлого года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании с целью лишения дочери жизни. Несмотря на это, ребенок продолжил посещать школу.
По данным следователей, завуч исполняла обязанности по обеспечению безопасности учащихся. Однако она не приняла необходимых мер по информированию соответствующих служб и правоохранительных органов об опасном положении девочки. Кроме того, она не заявила о необходимости проверки условий, в которых проживала школьница. Данная халатность привела к смерти ребенка из-за истощения организма.
Уголовное дело в отношении матери погибшей находится на завершающей стадии расследования, сообщается на сайте СК РФ.
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