Эвелина Бледанс опубликовала откровенные снимки
• 02:39 • 1 августа 2019
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Подписчики звезды высоко оценили ее внешность, отметив, что многие в 30 лет не выглядят так, как Бледанс в свои 50
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс порадовала поклонников серией откровенных фотографий.
На снимках, опубликованных в Instagram, Бледанс предстает в откровенном купальнике на фоне пышных цветов. Подписчики звезды высоко оценили ее внешность, отметив, что многие в 30 лет не выглядят так, как Бледанс в свои 50.
Напомним, ранее Бледанс опубликовала эмоциональный пост, после которого многие заговорили о проблемах в жизни артистки.
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