Москва вошла в топ-10 городов с самыми образованными соискателями работы
Эксперты онлайн-сервиса объявлений проанализировали анкетные данные лиц, находящихся в поисках работы, и составили на их основе рейтинг городов по уровню образованности соискателей.
Абсолютным лидером рейтинга оказался Воронеж: лишь в этом городе — единственном из 23 в рейтинге — преобладают соискатели с высшим образованием, их доля составляет 37,6 процента.
Второе место досталось Краснодару — у него такой же показатель доли выпускников вузов, как и у Воронежа, но соискателей со средним образованием все же на 0,6 процентного пункта больше.
Далее следуют Ростов-на-Дону (37,3 процента), Казань (36,2 процента), Москва (33,7 процента), Санкт-Петербург (31,2 процента), Новосибирск (24,4 процента), Екатеринбург (23,5 процента), Красноярск (22,7 процента), Омск (21,3 процента).
Что касается конкретных профессий и специальностей, Воронеж получил пальму первенства по числу соискателей с высшим образованием, претендующих на работу в промышленности, автомобильном бизнесе и агропромышленном комплексе.
Больше всего претендентов на позицию продавца с дипломами вузов живут в Казани, строителя и водителя — в Краснодаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования портала «Авито».
Ранее рекрутеры перечислили главные недостатки кандидатов при приеме на работу.
Читайте также: Психолог объяснил, почему люди страдают профессиональным выгоранием