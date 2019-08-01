Исследование показало отношение россиян к онлайн-покупкам
Специалисты российского аналитического центра выяснили, как граждане страны относятся к покупкам в интернете.
Как показало исследование, 38 процентов опрошенных жителей страны значительно увеличили свои расходы на онлайн-приобретения в сравнении с прошлым годом.
Также аналитики выяснили, какой способ оплаты предпочитают россияне. Подавляющее больше респондентов, а именно – 90 процентов, сообщили, что используют для этого банковские карты, а не наличные.
Опрошенные россияне отмечают: покупки в интернете в первую очередь привлекательны из-за скидок. При этом, как говорится на официальном сайте телеканала RT, большинство выбирают отечественные онлайн-магазины.
Добавим, что участие в опросе приняли более тысячи человек.
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