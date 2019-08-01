Российские консерватории покинули рейтинг лучших вузов мира в сфере искусства
Директор Департамента Счетной палаты РФ Светлана Меркушина сообщила, что две российские консерватории — имени Чайковского и Римского-Корсакова — перестали входить в рейтинг 50 лучших высших учебных заведений мира в сфере искусства.
По результатам международного рейтинга указанные образовательные учреждения попали в топ в 2016 году. В настоящий момент в рейтинге они не указаны.
Теперь аудиторы проводят проверку эффективности мер государственной поддержки развития концертной деятельности в России.
По словам Меркушиной, мотивацию образовательных организаций к созданию продуктов высокого уровня снижает отсутствие системного подхода к участию в международных рейтингах. Директор Департамента СП говорит, что в настоящее время встает вопрос о формировании стимулирующих государственных мер поддержки с целью дальнейшего возвращения вузов в список лучших учебных заведений.
Высказывания Меркушиной приводит РИА Новости.
Читайте также: Новая специальность появится в российских вузах