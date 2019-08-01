Петербургские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата России
Спортсмены из Петербурга завоевали награды различного достоинства на прошедшем в Чувашской республике чемпионате России по легкой атлетике.
В эстафете 4х100 метров золото завоевали Михаил Филатов, Максим Рафилович, Кирилл Лужинский и Андрей Кухаренко. Золотые награды в той же дисциплине у женщин также достались представителям Санкт-Петербурга. Медали завоевали Вера Алымова, Екатерина Блескина, Анастасия Григорьева, Елена Черняева.
Еще одним золотым призером стал Валентин Смирнов в беге на 1500 метров. Первое место завоевала Елена Черняева в беге на 200 метров.
В копилке сборной Санкт-Петербурга также три серебра и 4 бронзы, сообщает издание "Невские Новости".
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