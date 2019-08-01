Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась
Данные о смертности от заболевания туберкулезом в РФ появились на официальном сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.
Сообщается, что за 2018 показатель смертности снизился почти на 10%. Причем количество заболевших туберкулезом детей также уменьшается.
— Показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 9,2%, а с 2005 годом, когда отмечался пик показателя, смертность от туберкулеза снизилась в 3,8 раза, — сообщается в докладе, посвященном эпидемической ситуации в стране.
Уточняется, что больше всего заболевших туберкулезом среди взрослых в возрасте от 35 до 44 лет (почти 90 процентов). Наиболее высок также показатель смертности именно в этом возрасте.
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