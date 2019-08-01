Певец Никита рассказал, чем Фриске была недовольна в начале своей карьеры
Российский поп-певец Никита в эфире программы Аллы Довлатовой рассказал о зарплате Жанны Фриске. По его словам, певица получала совсем мало за выступления в составе группы «Блестящие».
Никита поделился и воспоминаниями о том, как сам начинал карьеру. Ему приходилось давать около 40 концертов каждый месяц, но основные гонорары уходили к продюсеру — Юрию Айзеншпису. Аналогичная ситуация была и у других коллективов, в частности, у группы «Блестящие». Жанна Фриске была этим очень недовольна.
— У меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться, — приводит слова певца Rambler.
Никита добавил, что Айзеншпис не выполнял некоторые пункты контракта. Однако после того, как певец указал на это, неизвестные люди заставили его подписать документ на тех условиях, которые предлагал продюсер.
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