Игорь Ливанов нашел у погибшего сына дипломы по саентологии

Актер театра и кино Игорь Ливанов в эфире передачи «Судьба человека» рассказал о найденных в квартире умершего сына Андрея дипломах по саентологии. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Ливанов также рассказал подробности смерти молодого человека, который неудачно упал у себя дома. Ему было 25 лет.

Когда актер приехал в квартиру сына, он обнаружил множество собственных фотографий и несколько дипломов по саентологии (движения, основанного на принятии истинной сущности человека и вере в его реинкарнацию).

— Я сразу вспомнил, что задолго до трагедии в 2000 году он позвонил мне из Волгограда и сказал, что живет на какой-то квартире, где они изучают саентологию. Я считаю, что это была секта, — заявил Ливанов.

Он также добавил, что для него Андрей не погиб — он все еще рядом. Но актер все не может дать объяснение случившейся трагедии.

Ранее вышел повторный эфир программы «Судьба человека», где гостем была бывшая жена Игоря Ливанова, мать Андрея Ирина Безрукова. Она рассказала о смерти сына и разводе с Сергеем Безруковым.

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