Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене юриста
В четверг, 1 августа, Мосгорсуд признал законным заключение под стражу обвиняемого в госизмене юриста Константина Антонца, передают РИА Новости.
— Постановление Лефортовского суда оставлено без изменения, — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что гражданин является руководителем центра выставок и конференций. В прошлом он работал юристом в Министерстве экономики правительства Калининградской области.
Антонец — муж бывшей главы «Балтийского центра диалога культур» Антонины Зиминой. Год назад она также была арестована за госизмену.
Какие именно деяния совершили женщина и ее супруг не сообщается из-за секретности.
Известно, что ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Под стражей он пробудет до 24 сентября 2019 года.
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