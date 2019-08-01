Политолог назвал акцию 27 июля в Москве провокацией

Политолог Константин Костин назвал митинг, прошедший в столице 27 июля, провокацией. По его мнению, протестная акция не имеет никакого отношения к выборам в Мосгордуму.
— У всех этих митингов очень большая составляющая политической провокации. Способ, которым действуют организаторы этого всего, те призывы, с которыми они обращаются, находятся за пределами легального политического повода, — отметил Костин.
По мнению политолога, то, что начиналось как общественное давление, сегодня превратилось в «постоянно действующую уличную активность, которая не имеет никакого отношения к выборам в Мосгордуму» и в целом к реальной политической борьбе.
В митинге принимало большое количество иногородних граждан. Константин Костин посоветовал тратить выходные «на отдых и полезные занятия».
— Конечно, иногородних там было достаточное количество. Всем хочется приехать на выходные в столицу и пошуметь, — сказал политолог.
Он добавил, что заявление мэра Москвы Сергея Собянина о провокационном характере митинга является обоснованным.
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