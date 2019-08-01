Укладка асфальта стартовала на участке дороги МКАД — Коммунарка

На участке дороги МКАД — поселок Коммунарка начали укладывать асфальт на эстакаде. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
— В настоящее время завершено устройство гидроизоляции проезжей части, отсыпка подъездов к эстакаде, ведется подготовка к лакокрасочному покрытию конструкции, — приводит слова руководителя Департамента строительства Андрея Бочкарева агентство городских новостей «Москва».
Строящаяся эстакада обеспечит левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в направлении области. Протяженность эстакады — более 440 метров. Также строится тоннель направленного левоповоротного съезда, по которому с внутренней стороны МКАД можно будет съехать в сторону области.
Кстати, более 50 квадратных метров дорог привели в порядок в Тверском районе.
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