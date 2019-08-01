Молодожены смогут посадить фамильное дерево на ВДНХ
Сотрудники ВДНХ совместно с Управлением ЗАГС подготовили акцию для молодоженов, которые будут регистрировать свои отношения на территории Выставки с 1 по 3 августа.
Пары смогут принять участие в лотерее, получить сертификаты на бесплатное посещение мероприятий и даже посадить фамильное дерево.
Напомним, что с 1 по 3 августа — в дни празднования 80-летия ВДНХ — 60 молодых семей зарегистрируют там свои отношения.
Как передает официальный сайт мэра Москвы, право посадить дерево получит только одна из пар, победившая в лотерее. Однако всем без исключения раздадут сладкие подарки.
Отмечается, что в конце праздничной программы всех собравшихся будет ждать торжественный запуск воздушных шаров.
Кстати, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» на одной из дворовых территорий Пресненского района в июле 2019 года высадили деревья.
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