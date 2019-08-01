Эксперт прокомментировал формирование нового кабмина Украины
Другим политическим силам не стоит ждать от президента Украины Владимира Зеленского щедрости: «Слуга народа» займет все ключевые посты, считает эксперт Института стран СНГ Артем Журко.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус считает, что формирование нового правительства завершится в начале сентября. Он отметил, что стране нужны быстрые перемены — жители должны ощущать положительные изменения после реформ.
Эксперт Артем Журко также полагает, что новый состав правительства будет сформирован довольно быстро. По его мнению, команда Зеленского не будет проводить переговоры с другими партиями и займет все ключевые посты.
— Учитывая планы окружения Зеленского по объединению и сокращению министерств, вряд ли можно будет ожидать щедрости по раздаче портфелей конкурентам, — пояснил он в комментарии ФАН.
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