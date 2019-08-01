Город выделил землю в Северо-Восточном округе для строительства метро

Город выделил земельный участок для строительства линии метро от «Селигерской» до «Лианозово» в Северо-Восточном округе.
Участок предоставлен в аренду ГУП «Московский метрополитен» на шесть лет. Его площадь — 31 гектар.
— Строительство линии метрополитена от станции «Селигерская» до станции «Лианозово» позволит улучшить транспортное обслуживание населения таких районов Москвы, как Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, сократить временные затраты на поездку по городу с использованием метрополитена на 15–20 минут, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Также строительство метро снизит нагрузку с Дмитровского шоссе, улиц Череповецкая и Лескова. Строиться метро будет в рамках госпрограммы Москвы «Развитие транспортной системы» и Адресной инвестиционной программы столицы.
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