Как диджей «Синтез» сменил пластинку и стал «Антоном Борисовичем»

Антона я увидела на скачках. Элегантный, с усиками, в котелке и тросточкой, одетый по моде начала прошлого века, он вошел в ворота Московского ипподрома с большим саквояжем. В саквояже были два патефона, усилитель звука и пластинки.

Возле Антона Борисовича, как он представился, все выступление кто-нибудь крутился. Посетители завороженно смотрели на то, с каким артистизмом управляется Антон с пластинками.

Он успевал ставить «Амурские волны», общаться, и делал это легко, с юмором. Я расспросила диджея на патефонах, как он дошел до жизни такой. История Антона - это история человека, который следовал своему сердцу, все время придумывал что-то новое, но в итоге нашел вечную ретро-тему.

ВОЛНЫ РЕЙВА

Всю жизнь Антон Больных любил музыку. Но по совету родителей – «сын, иди в авиацию, там хорошо платят» - окончил техникум авиационной промышленности. Кто же знал, что как только Антон выпустится из техникума, авиационная отрасль прикажет долго жить... На заводах вместо самолетов стали выпускать кастрюльки и сковородки, а авиамеханики подались в монтеры и электрики. Подался и Антон. Но про эту сторону своей жизни он рассказывает мало.

- Мне техническое образование абсолютно не пригодилось, - утверждает Антон.

Зато дало уверенность в том, что без заработка он никогда не останется.

Будучи монтером, Антон стал потихоньку диджеить. В 90-е тех, кто крутил пластинки, серьезно не воспринимали, и Антон занимался этим из любви к музыке.

- Я тогда увлекся клубной культурой, которая только начала у нас зарождаться, - вспоминает Антон.

Музыкант взял псевдоним - диджей «Синтез» – и стал радовать омскую публику самыми современными направлениями - рейв, техно-хаус. Но вскоре неутомимому диджею стало скучно. Одни и те же музыкальные темы, простота, примитивизм, нет развития. И тогда он обратил свой взор на музыку детства - ритмы 70-х годов.

Диджей Синтез на прежней работе Фото: из личного архива Антона Больных

«НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»

- Когда-то изо всех окон неслось поднадоевшее «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». ВИА «Пламя», «Самоцветы», «Поющие гитары», «Земляне», «Сябры», Юрий Антонов... - вспоминает диджей.

Но после технохауса, переслушав на свежее ухо, Антон заново оценил гармонию, такт, развитие мелодии, отличные стихи представителей советской эстрады 70-х годов.

Он понял - вот оно! То, что нужно для зажигательной вечеринки. Стал ставить музыку в клубах и дело пошло. Антон превратился в настоящую звезду, известную широкой аудитории. Уже тогда, по воспоминаниям друзей, он выделялся среди других диджеев оригинальностью, погружением с головой в тему, чутьем на то, что будут слушать люди, открытостью к новому, способностью объемно и с артистизмом представить номера, широкими знакомствами, потрясающим чувством юмора, доброжелательностью, внутренней культурой и демократичностью.

- Моим кредо было и остается - нести людям через музыку добро, любовь, мир, - говорит Антон.

Однако вскоре музыку 70-х стали ставить все, кому не лень. Вслед за этим появилась «дискотека 80-х», затем «дискотека 90-х», и тема ретро превратилась в заезженную пластинку. Антон не любил тиражирование, он стремился к новизне. Диджей попытался вернуться к рок-н-роллу, но эта тема изжила себя еще быстрее.

Диджей Синтез (он же диджей Бэйсик) Фото: из личного архива Антона Больных

«У САМОВАРА Я И МОЯ МАША»

Постепенно, двигаясь от современной эпохи к старине, неуспокоенный музыкант дошел до музыки 20-30-х годов. К тому времени он понял, что любая оригинальная идея, если выходит в массы, – умирает. Таков был его опыт. Как же он обрадовался, обнаружив, что патефонную музыку 20-х годов сложно тиражировать!

Шоумен почувствовал, что наконец-то поймал птицу удачи за хвост и решил побыть на этой остановке подольше. Взяв псевдоним «Антон Борисович», диджей отправился в плавание по ретро-эпохе.

- Патефонные записи были востребованы небольшой группой людей, массы бы не стали плясать под «У самовара я и моя Маша». А предыдущая деятельность в качестве диджея и шоумена помогла мне нащупать то, что невозможно скопировать - качественный перфоманс, - анализирует составляющие своего успеха Антон.

Антон Борисович в лектории на свежем воздухе рассказывает про старинные пластинки Фото: из личного архива Антона Больных

Артист стал полностью перевоплощаться в человека ушедшей эпохи. У него даже менялась речь: «Намедни я имел радость выступить для замечательной публики в ресторации Пушкин. Это был добрый и дружеский вечер, приуроченный к юбилею интересного человека».

- Мне 10 лет потребовалось на то, чтобы выстроить аутентичный образ, довести до ума, - признался Антон.

И правда, наивно думать, что достаточно поставить патефон, одеться в старинный костюм, и тебя станут приглашать диджеить на закрытые вечеринки столицы. Многие пытались, но получилось только у Антона.

Сейчас он совмещает в своем лице артиста оригинального жанра, лектора старинной музыки, хозяина салона патефонов, диджея и ретро-модель.

- Это даже сложно назвать профессией. Синтетическая деятельность, прямо как мой первый псевдоним, - смеется Антон.

Техническое образование, а вернее, смекалка, тоже пригодилась. Антон отреставрировал все свои патефоны, так как продавались они в разбитом состоянии. На сегодняшний день у Антона 4 стеллажа, на которых хранится 4 тысячи пластинок.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Ретро-модель Антон Борисович со своими пластинками Фото: Тамара Антипина

КУЛЬТУРНАЯ ПУБЛИКА

Кто эти люди, которые заказывают ретро-диджея? Антон имен не называет, но встречно спрашивает:

- Знаете, какая у меня сейчас публика? - и сам отвечает - Культурная!

Ему есть с чем сравнить:

- У диджея сложная работа. Профессионал умеет держать зал, одним треком менять настроение людей, сменой темпа приглашает выпить, потанцевать. Но не все готовы доверять ему, просят поставить любимую песню, подвыпившие гости пытаются покрутить вертушку или начинают исповедоваться, – объясняет Антон.

Сейчас – совсем другое дело: он часто работает в парках, библиотеках. Все, за чем нужно следить Антону - чтобы дети старинные пластинки из «шеллака» не роняли, так как они тяжелее обычных. Но зато дети любознательные - задают вопросы, с ними приятно делиться знаниями. Антона Борисовича стали приглашать в качестве лектора.

Граммофонного мастера на закрытых вечеринках тоже слушают люди с хорошим вкусом.

- Подыгрывающий на рояле моему сету Левон Оганезов - это здорово, - приоткрыл тайну одной вечеринки Антон.

Антон позирует на фоне своих патефонов Фото: Арсений Костерин

РЕТРО-МОДЕЛЬ

Когда на вечерниках к Антону Борисовичу стали подходить и просить сфотографироваться, он сначала всех тащил к патефону - как же, надо же на его фоне. Но люди говорили, да бог с ним, с патефоном, нам нужен ты в образе. И тут Антон понял: то что он делает - действительно важно и нужно людям.

- Модельная история в моем исполнении имеет право на существование. Люди хотят соприкоснуться с частью прошлого. Но не с клоунским Лениным, похожим на Гитлера в костюме Чапаева на Красной площади. А с тем лучшим прошлым детства и юности, ностальгия по которому есть у всех нас, - считает Антон.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Антон Борисович на фоне Кремля Фото: из личного архива Антона Больных

Так диджей стал еще и ретро-моделью. Его жажда исследования эпох распространилась на историю костюма. Он стал скупать на блошиных рынках ретро-одежду. Сейчас у него в гардеробе есть настоящий немецкий мужской костюм 30-х годов, олимпийка времен первой советской Олимпиады, брюки клеш, как у Высоцкого на знаменитой пластинке, клетчатая кепка «Гаврош»... Перечислять можно долго, достаточно сказать, что он может изобразить представителя любой эпохи 19-20 веков.

- Я люблю менять реальности, из комфорта в дискомфорт и наоборот. Ходить в горы и отдыхать в пятизвездочных отелях. Пить изысканное вино и посидеть с бомжами. Это интересно для познания себя и мира, - говорит Антон.

Модель снимается в роликах, исторических фильмах, фотосессиях. Он пока не зарабатывает на этом, но когда-то диджейство и патефоны тоже начинались как хобби.

- Все, чем я занимался, в конце концов приносило деньги, - спокойно говорит Антон.

И ему веришь. Веришь, что если ветер перемен погонит корабль судьбы в другую сторону, он не будет сопротивляться изменениям, а легко развернется и найдет, где себя применить с большим вкусом, артистизмом, теплотой, верой в добро и любовь.

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