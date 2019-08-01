Эксперт рассказал, чем опасен тандем Ляшко и Кличко для президента Украины
Политолог Юрий Кот назвал возможным объединение политических сил Олега Ляшко и Виталия Кличко.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко 1 августа заявил, что собирается объединяться с мэром Киева Виталием Кличко против президента Украины Владимира Зеленского, передает RNS.
Олег Ляшко отметил, что необходимо остановить захват Украины. Он призвал коллег из других партий объединиться «для борьбы».
Ляшко и Кличко могут пойти на объединение, так как оба теряют рейтинг доверия среди народонаселения Киева. По мнению эксперта, ничего хорошего подобное не принесет, так как беспринципные политики опасны для власти и народа.
— Ляшко — человек без чести и совести. Он одержим деньгами и властью, — отметил он в комментарии ФАН.
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