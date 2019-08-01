Решение суда по переименованию проспектов Московского и Ватутина обжалуют в Киеве
Украинский институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение суда об отмене переименования проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В институте считают, что Окружной административный суд Киева нарушил нормы процессуального права и принял в качестве доказательств неточные материалы дела, передает РИА Новости.
Напомним, что Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, в честь лидера «Украинской повстанческой армии» (УПА)* (запрещена в России — прим. «ВМ») Романа Шухевича.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — запрещенная в Российской Федерации организация.
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