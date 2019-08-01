Как перестать беспокоиться: психологи дали советы по борьбе со стрессом

С августа в 13 павильонах «Здоровая Москва», обустроенных во многих столичных парках, начнут принимать психологи. «Вечерняя Москва» узнала, как перебороть свой страх и наконец и отправиться к непривычному пока для русского человека врачу. Ситуацию прокомментировала старший научный сотрудник Института социологии РАН Наталья Гришаева.

— Многие боятся ходить к психологу, полагая, что это - тот же психиатр. Если, мол, пошел к доктору этой специализации, значит, уже требуется лечение в особом учреждении. На самом деле это не так. Иногда людям требуется, чтобы их выслушал знающий человек, чтобы рассказал, как справиться с проблемами, — говорит Наталья Гришаева. — Не всегда мы объективны в оценке, а хороший, грамотный психолог обычно конкретных советов не дает. Просто может помочь разобраться в ситуации, в который оказался пациент. Чтобы тот уже сам сумел принять решение.

Многие опасаются, что доктор будет подталкивать к определенным действиям. Но любой профессионал никогда такого не сделает.

По словам Натальи Гришаевом, обращаются к ней обычно с проблемами подростков, когда семья находится на грани развода, когда во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной особенно в начале их знакомства что-то не так... В последнее время к психологу идут с тем, что не могут найти себе пару.

Своим мнением с «Вечерней Москвой» поделился врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

— Психология и психиатрия. Между ними - очень тонкая грань. Нам много лет рассказывали о карающей психиатрии, о том, что психология – это Фрейд. Это ужасно, потому что изменить такое мнение сложно, оно слишком сильно закрепилось в умах. Хотя нынешняя молодежь уже относится к этим вопросам более лояльно, — отметил Федорович.

Определенное влияние, как утверждает специалист, оказывает на людей и телевидение. Во многих случаях это делается для того, чтобы за счет малообразованной части аудитории поднять рейтинг - и передач, и самих вещающих телеканалов. Адекватные граждане реагируют нормально, а вот у «проблемных» могут возникнут переживания и страхи.

— Мегаполис – это всегда стресс, жить в нем тяжело. В больших городах у молодежи всегда много возможностей, в том числе и для нечестных людей. Мегаполис формирует общество потребления, а чтобы потреблять, нужно много зарабатывать. Так люди и встают на скользкую стрессовую дорожку. Убежать от этого невозможно, также как и самостоятельно бороться со стрессом. Но его надо знать и научиться взаимодействовать. Главное тут - понимать самого себя, — подчеркнул врач.

Не стоит путать психологов и психотерапевтов, предупреждает врач, с так называемыми коучами - то есть тренерами. Этих людей обычно не интересует, что происходит в группе. Больше всего их заботит собственный заработок.

А лучшие специалисты должны работать в первичном звене - с детьми, в садиках и школах. Чтобы сформировать у ребенка ментальное здоровье. Потому что бороться с психическими недугами в более позднем возрасте будет куда сложнее.

— По сути первопричиной проблем с психикой являются стрессы и иррациональные страхи: например, что могут уволить, не найду партнера, не соответствую высокому уровню или что я слаб и нечто плохое может случиться в любую секунду... Все это порождают депрессивные реакции, которые являются первопричиной всех дальнейших диагнозов, — считает Федорович. — Поэтому самое главное - это слышать себя. Не любить себя, а именно слышать. Научиться правильному взаимодействию с собой, как со структурной единицей, с позиции осознания собственной ценности или же рационального эгоизма.

А еще надо искать механизмы адаптации. Например, заняться спортом. Не имеет значение каким - главное, чтобы это было не бегство от себя, а познание, что работать и взаимодействовать со стрессом можно.

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