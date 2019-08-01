Столичные хирурги пришили мужчине отрезанные пилой пальцы
Хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения столицы пришили мужчине два пальца, которые были отрезаны пилой.
О проделанной работе хирургов стало известно в четверг, 1 августа.
— Под операционной оптикой микрохирург пришил полностью ампутированный палец, затем восстановил сосуды, кровоток и нервы второго пальца, а также разгибателя безымянного пальца, — заявили специалисты учреждения агентству городских новостей «Москва».
Известно, что 29-летний мужчина получил травму, работая с пилой-«болгаркой».
Он находился в стационаре восемь дней. Врачи каждый день проводили перевязки, сеансы гипербарической оксигенации.
Уже через месяц мужчина сможет полноценно двигать рукой.
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