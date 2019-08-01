Как распорядиться богатым урожаем

С регулярными объявлениями о приеме свежего урожая выступают столичные хосписы. Их подопечным подобные подарки — настоящая радость.

— В Москве действуют восемь взрослых и один детский хоспис, — утверждает представительница одного из благотворительных фондов Анна Федермессер. — Если нашим пациентам приносят горсть свежей смородины и несколько молодых яблок, это особенно приятно. У многих уже нет сил и возможности замечать за окном лето и собирать дачный урожай.

Не откажутся принять свежие продукты и социальные столовые. Правда, в организациях, работающих с детьми, действуют особые правила приема, к которым нужно подготовиться.

— Питание в организациях для детей-сирот осуществляется в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049–13 и СанПиН 2.4.5.2409–08), исходя из возраста воспитанников, — сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. — Учреждения принимают продукты с соответствующими документами: удостоверением качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, изготовителя, поставщика, подтверждающих их происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии. В питании воспитанников организаций для детей-сирот возможно использование овощей и фруктов с огорода или из теплицы, при наличии результатов лабораторно-инструментальных исследований продукции, которые подтверждают ее качество.

А вот, казалось бы, очевидного варианта продажи на рынках и рядом с метро эксперты призывают избегать.

— Чтобы не получить штраф, придется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, — рассказывает председатель президиума Межрегиональной общественной организации садоводов «Цветущая родина» Владимир Шаталинский. — Это стоит в год от 30 до 50 тысяч. Невыгодно. Я бы советовал действовать по опыту Европы: искать людей, которые не могут себе позволить свежие экологически здоровые продукты. Это могут быть многодетные или малообеспеченные семьи. Они с радостью заберут ваши плоды, вам даже везти их никуда не придется.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Фудшеринг — набирающее популярность движение, участники которого бесплатно делятся едой. В России действует несколько сайтов и групп в социальных сетях, где можно приобрести или отдать продукты. Среди них — «Отдам даром», «Фудшеринг. Россия» и «Банк еды».

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