Жители Тимирязевского района пожаловались на огромные лужи во дворе после поливальных машин

В редакцию «Вечерки» обратилась жительница Тимирязевского района Татьяна Ушкина. По словам женщины, поливальные машины заливают дороги так, что те превращаются в море.

Бывают дни, когда начало Ивановской улицы в Тимирязевском районе можно пересечь только вплавь. И дело не только в столичных дождях, а в том, что почти каждый день здесь ездит поливальная машина.

— Чаще всего она курсирует по утрам, — рассказывает москвичка Татьяна, — причем по пешеходной части улицы. Лучше бы мыли проезжую часть, где действительно много грязи, пыли от машин. Но они просто заливают тротуар.

— Разве вода не уходит в ливневки?

— Ливневок у нас нет, и это еще одна проблема. После того как проедет техника, дойти до метро не испачкавшись невозможно. В белых брюках уже пытаемся не ходить, обувь промокает. А после дождей становится еще хуже — дорога превращается в море.

По мнению жителей, причина таких регулярных работ по очистке территории кроется в том, что Ивановская начинается прямо у префектуры Северного административного округа.

— Очень часто у нас ездит маленькая поливалка, — рассказывает другая жительница района, Ольга Миронова. — Самое смешное, что ездит она даже в дождь, но тогда, кажется, вода из нее не идет — такое чувство, что водитель просто отрабатывает свой график для галочки.

Странного в этой истории много: местные жители также не понимают, зачем техника поливает... лужи?

— После сдачи новых домов благоустраивали территорию, положили асфальт с ямами. А теперь мало того что все в рытвинах, так они их еще и моют постоянно, только увеличивая размер луж, — добавляет Татьяна.

Оказывается, в этом смысл как раз есть — лужи моют для того, чтобы в них не скапливалась грязь. Правда, для того чтобы не было слякоти, вода должна куда-то уходить, но ливневок на этом участке мало, и они не справляются, да и поливальная машина, кажется, переусердствовала — в ее отсутствие «подтопления» хоть и есть, но не такие значительные, в чем мы убедились, приехав на место.

«Вечерка» связалась с управой района, где пообещали в ближайшее время решить проблему и отремонтировать канализацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Валеев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Тимирязевского района города Москвы:

— На этой улице работает уборочная техника в соответствии с регламентом. Территория включена в план капремонта — тогда будет отреставрирована ливневка. Ориентировочно он начнется до сентября. Поливка луж же необходима — таким образом мы не позволяем скапливаться и засыхать грязи, которая потом превращается в пыль. То же самое и с поливом в дождь — из-за смыва грунта с колес автомобилей асфальт загрязняется быстрее, при высыхании грунта затвердевает, и убрать его у спецтехники уже не получится.

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