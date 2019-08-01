Эдвард Сноуден выпустит автобиографию
Издательство Macmillan Publishers 17 сентября выпустит книгу экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена. Его расследование будет доступно в 20 странах мира.
Эдвард Сноуден на своей странице в Twitter рассказал, что ему удалось раскрыть международный заговор в 20 странах. Книга появится в магазинах Великобритании, Австралии, Индии, ЮАР и других стран в день Конституции США.
В автобиографии он расскажет, почему решил попытаться разрушить массовую систему слежки американского правительства.
So I just completed an international conspiracy across twenty countries, and somehow the secret never leaked. On Constitution Day, the result will be on shelves worldwide. https://t.co/qH7W1V89px— Edward Snowden (@Snowden) August 1, 2019
Напомним, что Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и The Guardian несколько секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Он вылетел в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Эдварду Сноудену временное убежище, но при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года экс-сотрудник АНБ получил трехлетний вид на жительство, а в январе 2017 года его продлили до 2020 года.
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