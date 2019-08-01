Индийскому мальчику удалили 526 зубов
Индийские хирурги удалили 526 зубов семилетнему мальчику. Причина — в редкой опухоли под названием композитная одонтома.
Проблемы с зубами у малыша начались еще в три года. Родители увидели у него на щеке странную припухлость, но ребенок сопротивлялся походам к врачам и любому лечению. Со временем опухоль росла, и ребенку пришлось сделать рентген. Снимки показали, что в нижней челюсти находится множество мелких зубов.
— Операция была неизбежна. Вместо того, чтобы разбить кость с боков и оставить большое отверстие, мы сверлили ее сверху. К счастью, не потребовалось реконструкции челюсти. Был мешок с крошечными зубами, который нужно было аккуратно удалить, чтобы они не разбились и не откололись, — рассказал один из стоматологов.
Всего было извлечено 526 зубов, которые имели коронку, корень и эмаль. Операция длилась почти пять часов. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Врачи отметили, что вероятность повторного возникновения опухоли крайне мала, пишет The Times of India.
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