Британские врачи создали приложение для быстрого выявления болезней почек
Врачи Королевского госпиталя в Лондоне разработали мобильное приложение, с помощью которого можно распознавать смертельные заболевания почек в среднем за 14 минут. Об этом сообщает BBC.
Для выявления заболевания почек программное обеспечение исследует результаты анализа крови. Один из его алгоритмов определяет повышенное содержание креатинина. Данное вещество способно вызвать острую почечную недостаточность. Результаты исследования передаются врачам в режиме реального времени.
С помощью данного приложения специалисты проанализировали 12 тысяч отчетов о состоянии почек пациентов. Врачи надеются, что эта методика поможет быстрее выявлять изменения в почках и спасти жизнь многим пациентам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Digital Medicine.
Читайте также: Ученые рассказали, как определить предраковое заболевание