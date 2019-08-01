Никто, кроме нас!

В советские времена на стенах в армейских «ленинских комнатах» висели плакаты с цитатами классиков марксизма-ленинизма.

А вот в парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделениях можно было прочитать и необычные для той эпохи, резко выбивающиеся из общей канвы официальной идеологии высказывания. Например, такие: «Не становись на пути советского десантника: ты рискуешь стать загадкой для хирурга». Или вообще расходящиеся с вегетариански миролюбивой линией партии и советского государства: «Нам нужен мир, и желательно весь!» Эти слова принадлежат человеку-легенде — Василию Филипповичу Маргелову. Он командовал нашими Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1959-й и с 1961 по 1979 год и сделал все, чтобы они стали такими, какими они есть сегодня и будут оставаться — элитой Вооруженных сил.

Если разобраться, то главный гарант суверенитета России — Ракетные войска стратегического назначения. Их ядерная мощь бережет нас от нападения любого потенциального агрессора: ответ будет смертельно сокрушающим. В войне неядерной успех принесут ракетные комплексы, авиация и артиллерия — они перемолотят у противника все его войска, технику и запасы. Но из года в год на призывных пунктах мальчишки просятся служить именно в ВДВ.

Акция "Звездный призыв" на поклонной горе Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Много лет назад генерал Маргелов не только перевооружил воздушный десант первоклассными техникой и стрелковым оружием, но и привил солдатам ВДВ «десантный шовинизм».

В случае войны парни в голубых беретах будут первыми брошены в пасть агрессору, говорил Маргелов. И добавлял: с целью разорвать эту пасть. В нашей стране всегда есть люди, готовые стать первыми.

Сегодня ВДВ России «потяжелели»: на вооружение «крылатой пехоты» поступает новая мощная и крупнокалиберная техника. На снабжение войск приняты боевая машина десанта БМД-4М и бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка». В скором времени воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения должны получить и новейшие артиллерийские системы. Самоходно-артиллерийская установка «Спрут-СД», самоходное артиллерийское орудие «Лотос» и миномет «Дрок» на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» существенно повысят огневую мощь ВДВ.

На высоком уровне поддерживается и мобильность воздушного десанта. На учениях, прошедших накануне, 2500 солдат ВДВ, совершив на Ил-76 перелет из Иванова и Ульяновска, десантировались в Крыму на аэродром условного противника и захватили все назначенные объекты всего за 9 (!) минут. Стремительное десантирование вызвало шквал публикаций в западных газетах и интернет-ресурсах. А если вдруг война, взволновались эксперты в парижах, брюсселях и варшавах, кто или что сможет остановить этих «русских дьяволов в голубых беретах»?! Противника надо бить не только по физиономии, но и по воображению. Эта функция не прописана в боевых уставах, но она есть, она действует.

С праздником, десантники! Никто, кроме нас!

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