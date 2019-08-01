Донской воевал не за бизнес-интересы

Два года назад, летом 2017 года, не стало Ильи Глазунова — знаменитого живописца. Он вырастил огромное количество учеников. Об академии и исторических полотнах в контексте сегодняшнего дня рассуждает член Союза художников России, аспирант Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, живописец Владимир Киреев.

Когда речь заходит об Академии Ильи Глазунова и меня, как ее выпускника, просят рассказать о принципах, сложности программы, условиях быта, в первую очередь вспоминаются даже не технические моменты, а скорее сама атмосфера, в которой проходило получение знаний. Что и говорить, академия располагается в здании, построенном по проекту Баженова, и принадлежало до революции Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, художественные традиции которого и продолжает глазуновская академия. В разное время здесь преподавали А. К. Саврасов, В. Г. Перов, И. И. Левитан, В. Д. Поленов, В. А. Серов, А. М. Васнецов и другие выдающиеся мастера.

Конечно, художник слагается из множества штрихов, но прекрасное академическое образование вовсе не гарантирует того, что обладающий виртуозной техникой мастер вообще будет писать картины. Внутреннее наполнение, горячее желание поделиться сокровенным — все это лишь некоторые части целого. Но главное, что объединяет все элементы художественного восприятия мира, — служение. Картина, художественное полотно как акт служения Отечеству — вот что в первую очередь открывали мы для себя в процессе обучения. Именно данному принципу и следуют многие выпускники, трудящиеся как отдельные творческие единицы, так и в составе коллективов художников, например, реставрирующих столичные православные храмы.

В ноябре этого года у жителей Москвы будет возможность увидеть выставку, дополненную новыми работами, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе Фото: Департамент культуры Москвы

Если для мастера на первом месте будет желание заработать на тарелку супа, то все абстрактные мечты написать картину по зову сердца на деле останутся лишь пустыми разговорами и вечным откладыванием художественного служения на потом. Если художник не чувствует связи с поколениями, созидавшими землю отцов, а воспринимает свою деятельность только как хорошую возможность эффектно сделать «крутое селфи» (не важно где: с курортного взморья или с пафосной персональной выставки на престижной площадке) — то будет ли он в полной мере частью своей Родины? Войско Дмитрия Донского воевало не за корпоративные бизнес-интересы, а солдаты, сдерживающие неприятеля в окопах 1941-го, не думали о пенсионных пособиях.

Историческая тема, историческое живопись — это встреча человека с самим собой. Возможность остановиться в хаосе городского ритма, прислушаться к пульсу времени, понять свое место в слагающемся из рода в род пути Отечества. Для меня было отрадно видеть на своей первой персональной выставке «Литургия верных» большое количество молодых людей! И особенно удивительным стал для меня факт, что многие зрители специально приезжали из других городов. Для более полного погружения в пространство картин были приглашены участники клубов исторической реконструкции — так, что создавалось ощущение присутствия сошедших с картин героев. Идея выставки заключалась в том, чтобы зритель мог словно пройти сквозь время и эпохи: от воинов князя Святослава до наших современников. Кстати, в ноябре этого года у жителей Москвы будет возможность увидеть выставку, дополненную новыми работами, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

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