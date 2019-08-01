Facebook заблокировал более 450 недостоверных аккаунтов из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ
Более 450 недостоверных аккаунтов из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ были заблокированы в Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Мы удалили из Facebook 259 аккаунтов, 102 страницы, пять групп, а также 17 аккаунтов Instagram, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из ОАЭ и Египта и сосредоточенное на ряде стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, — отметили в пресс-службе.
В число государств, на которые распространялся контент страниц в соцсети, вошли Ливия, Судан, Коморы, Катар, Турция, Ливан, Сирия, Иордания и Марокко.
По сообщению пресс-службы, на заблокированных страницах размещались данные о причастности Катара и Турции к поддержке террористов, о действиях Ирана в Йемене, о конфликте в Ливии и успехах антитеррористической коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Отмечается, что контент продвигался в интересах ОАЭ.
Кроме того, в группах распространялась хвалебная информация о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Сальмане Аль Сауде, пишет ТАСС.
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