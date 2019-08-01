«Библию для народа» показали на Славянском базаре в Белоруссии
Знаковое событие в культурной жизни Союзного государства, ХХVIII Международный фестиваль «Славянский базар», проходивший в гостеприимной Белоруссии, в этом году мог похвастаться необычным участником.
Безусловно, главными участниками на этом фестивале были музыканты. Но культурная программа «Славянского базара» всегда выходит за рамки конкурса эстрадной песни. Не остались в стороне от события и московские художники. Известный мастер современного лубка Виктор Пензин, возглавляющий Московскую академию народного искусства, в рамках фестиваля открыл в витебском Музее частных коллекций интереснейшую выставку народной графики. В основе экспозиции — 36 листов гравированной книги «Библия для народа» Василия Кореня. Это уникальное произведение народного искусства было создано в XVII веке на Московской земле уроженцем Белоруссии Василием Коренем. До наших дней дошел один-единственный экземпляр книги. Благодаря Виктору Пензину и его Мастерской народной графики книга была воссоздана в соответствии с оригиналом. Так спустя 325 лет после «первого рождения» белорусский зритель познакомился с творчеством гениального земляка.