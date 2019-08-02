Московские ученые провели перепись опасных насекомых-«иностранцев»
Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук изучили насекомых, чужерожных для европейской части России, насчитав 184 вида.
Как уточнила глава проекта Марина Орлова-Беньковская, жуки-«иностранцы» появились в нашей стране вследствие техногенной деятельности. Биологическую инвазию ученый связала с процессами глобализации, которые влияют и на экологическую обстановку, причем отрицательно: появление видов вне привычных им ареалов нарушает баланс.
Наиболее известным насекомым-«иностранцем» в нашей стране является давно обосновавшийся в России колорадский жук, вредитель картофельных полей. Впрочем, в последнее время ученые фиксируют нашествие насекомых-вредителей извне. На фоне повышения общих температур на суше розмариновый листоед переместился из средиземноморского региона на Кавказ и Крым. Из Азии на Кубань пришла медития двуполосая, опасный вредитель сои.
В целом с 2011 по 2018 года лишь на черноморском побережье Кавказа появились 20 новых для России насекомых-вредителей.
В Москве насекомые-«иностранцы» наносят огромный урон зеленым насаждениям. Пришедшая из Китая узкотелая златка уничтожает ясени, на которые приходится порядка 20 процентов парка столицы, пишут «Известия».
Ранее ученый рассказал, почему невозможно уничтожить тараканов полностью.
Читайте также: Исчезновение пчел может поставить под угрозу существование всего человечества