Обнародован рейтинг регионов с самым высоким уровнем абортов
Министерство здравоохранения России сообщило, в каких регионах страны аборты делают чаще всего. По данному критерию ведомство выделило три области.
— Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область — 35,6, республика Тыва — 34,5, Сахалинская область — 32,2, — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
Кроме того, по оценке ведомства, в 2018 году одним из регионов, в которых, напротив, реже всего женщины делают аборт, стала Москва. Также в лидерах по этому показателю находятся Ингушетия и Дагестан.
Напомним, что ранее представитель Русской православной церкви отец Всеволод Чаплин настоял на том, что права человеческого эмбриона должны быть признаны законодательно.
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