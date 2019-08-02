Максим Виторган удивил подписчиков сменой имиджа

Российский актер Максим Виторган опубликовал новое фото на своей странице Instagram. На снимке он предстал перед подписчиками в новом имидже.

Он запечатлел себя с зачесанными назад волосами и непривычной для его образа растительностью на лице.

— А Motörhead ещё существуют? Я бы затянул с ними Motorhead! — подписал артист пост, упомянув британскую рок-группу.

Подписчики оживились и начали оставлять множество комментариев, сравнивая Виторгана с разными знаменитостями.

«На Запашных похож», «Пабло Эскобар», «Уставший Ургант» — оставили шутливые подписи пользователи соцсети.

Сам Виторган не стал объяснять, с чем связаны изменения в его внешнем виде — новой ролью или же актер и впрямь решил поэкспериментировать со стилем.

Ранее стало известно, что в личной жизни знаменитости также произошли изменения. Актер развелся со своей супругой Ксенией Собчак, а спустя некоторое время, по информации СМИ, вышел в свет с новой возлюбленной Нино Нинидзе.

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