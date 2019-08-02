Нуждающимся семьям предложили бесплатно выдавать автокресла для детей
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Акимова выступила с предложением оказывать помощь нуждающимся семьям, бесплатно выдавая им автомобильные кресла для детей. Она обратилась с такой инициативой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
По словам Акимовой, автокресла должны соответствовать росту и весу ребенка, из-за чего со временем родители вынуждены приобретать несколько удерживающих устройств. Нуждающимся семьям такие траты могут быть не по карману. Стоит учитывать, что автокресла являются обязательным условием при перевозке ребенка до семи лет. Таким образом, если семья еще и многодетная, выполнение данного правила в финансовом смысле становится еще более затруднительным.
— Какой бы автомобиль ни был, даже в старом и дешевом, если едут дети, должно быть детское автокресло. Ко мне обращаются молодые мамы с просьбой помочь с детскими креслами, поскольку это безопасность ребенка, но тратить на них деньги не все могут себе позволить, — передает слова депутата Госдумы сайт телеканала RT.
Акимова уточняет, что по задумке семье смогут получать автокресла бесплатно во временное пользование. То есть пока ребенок не подрастет.
Читайте также: Специалисты «Роскачества» рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле