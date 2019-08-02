Открылся набор в группы шахматной секции парка «Ходынское поле»
В парке «Ходынское поле» стартовал набор в группы шахматной секции. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгорпарка.
— Этим летом на 15 территориях, подведомственных Департаменту культуры Москвы, открыты шахматные павильоны и клубы для интеллектуальных игр на свежем воздухе, — указано в сообщении.
Жителей столицы пригласили также побывать на уникальной площадке с ростовыми шахматами, расположенной в Бабушкинском парке. Там же, в здании буккроссинга, расположена секция «Клуб любителей настольных игр», в которой по понедельникам и средам можно бесплатно обучаться игре в шахматы.
Кроме того, шахматные клубы можно найти и в других столичных парках, передает агентство городских новостей «Москва».
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