Эксперт назвал самопиаром претензии правозащитника к особняку Пугачевой и Галкина
Председатель Республиканского юридического общества Александр Хаминский считает, что претензии юриста из Кирова Ярослава Михайлова к особняку Пугачевой и Галкина — это просто элемент саморекламы.
Ранее правозащитник обратился с претензией в контролирующие органы и заявил, что владельцы здания нарушают строительные нормы. Юрист отметил, что недоволен бездействием контролирующих инстанций.
Сообщается, что претензии касаются этажности и высоты дома.
— На самом деле кроме как пиар-акцией действия «правозащитника» назвать трудно, — заявил Хаминский в комментарии «Дни.ру».
Он пояснил, что подобные жалобы могут подавать лишь соседи, представители органов местного самоуправления или прокуратуры. По мнению эксперта, у юриста нет шансов выиграть иск.
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