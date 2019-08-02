Более 50 автобусов будет работать в районе закрытых станций Филевской линии
В районе станций Филевской линии столичного метрополитена, которые закроют 3 и 4 августа, будут курсировать более 50 автобусов. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— Для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: «КМ1» и «КМ2». На линии будут работать более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости, — указано в сообщении пресс-службы.
Автобусы «КМ1» будут двигаться между станциями «Киевская» и «Кунцевская», а маршрут «КМ2» свяжет станции «Фили» и «Багратионовская». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00, интервал их движения не будет превышать двух минут, передает агентство городских новостей «Москва».
Часть станций Филевской линии будет закрыта для проведения плановых работ в рамках реконструкции наземного участка.
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