Столичные власти проведут конкурс «Лидер климатического развития»
В понедельник, 5 августа, стартует прием заявок на участие в открытом конкурсе «Лидер климатического развития», который пройдет в рамках климатического форума.
— Основная цель конкурса — отбор и популяризация лучших идей и практик в области экологии, создания дружественной городской среды и развития технологий для «умных» мегаполисов, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
К участию в конкурсе приглашаются организации, которые поддерживают природоохранные инициативы. Эксперты оценят уже реализованные на территории России экологические проекты.
— Главный критерием отбора станет эффективность и полезность представленных проектов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Экология и бизнес», «Экология и общество», «Экология и информация», «Экология и инновации», «Экология и город», «Экология и дети». Последний день приема заявок — 30 августа. Награждение победителей пройдет 4 сентября в парке «Зарядье».
По вопросам участия в конкурсе можно позвонить по телефону: +7 (985) 905-64-02 или написать на электронную почту climateforum2019@gmail.com.
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